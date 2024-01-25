صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نتيف هعسارا قرب حدود غزة

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس أن صافرات الإنذار انطلقت في مستوطنة نتيف هعسارا بعد انطلاق صواريخ من قطاع غزة لأول مرة منذ أربعة أيام.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنه لم تردي أي تقارير بشأن وقوع إصابات أو أضرار، بعد إطلاق الصواريخ.

وتعرضت القوات الإسرائيلية لقصف من حركة حماس بالصواريخ وقذائف الهاون خلال عملياتها داخل قطاع غزة، الأمر الذي أدى في بعض الأحيان إلى إطلاق الإنذارات في المجتمعات الحدودية.

انخفض عدد الهجمات على المدن الإسرائيلية بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، مع توغل القوات في عمق القطاع.