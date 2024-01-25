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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد وإصابة 170 فلسطينيا خلال الانتظار للحصول على المساعدات في غزة

صدى البلد

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على مدنيين فلسطينيين ينتظرون المساعدات شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيا وجرح 150 في صفوف النازحين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت بغزة.

ويتعرض قطاع غزة، إلى عدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى جانب تدمير البنية التحتية في شتى القطاعات.

وبدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر الماضي عندما اخترقت المقاومة الفلسطينية مستوطنات غلاف غزة وقتلوا 1200 شخص، أسروا 253 آخرين، تحت غطاء طوفان من الصواريخ التي تم إطلاقها على البلدات والمدن الإسرائيلية.

 

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