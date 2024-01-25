أمطار خفيفة وهبوب رياح مثيرة للأتربة بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة خاصة على مركزى الداخلة الفرافرة، صاحبتها هبوب رياح مثيرة للأتربة على الطرق السريعة، وانتشار سحب كثيفة حجبت أشعة الشمس نسبيا كما انخفضت درجات الحرارة وسجلت 12 درجة منذ الصباح.



وكانت محافظة الوادي الجديد قد استعدت من خلال اجتماع لجنة الأزمات والكوارث لتقلبات الطقس ومواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، والتي شهدتها بعض محافظات الجمهورية خلال فترة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، بالإضافة إلى الاستعداد للتقلبات الجوية والرياح المثيرة للأتربة التي تضرب المناطق المكشوفة والمتطرفة.



وناشد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، المواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، خاصة المسافرين إلى المحافظات الأخرى، وذلك تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.