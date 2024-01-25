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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار خفيفة وهبوب رياح مثيرة للأتربة بالوادي الجديد

طقس الوادي الجديد
طقس الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة خاصة على مركزى الداخلة الفرافرة، صاحبتها هبوب رياح مثيرة للأتربة على الطرق السريعة، وانتشار سحب كثيفة حجبت أشعة الشمس نسبيا كما انخفضت درجات الحرارة وسجلت 12 درجة منذ الصباح.


وكانت محافظة الوادي الجديد قد استعدت من خلال اجتماع لجنة الأزمات والكوارث لتقلبات الطقس ومواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، والتي شهدتها بعض محافظات الجمهورية خلال فترة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، بالإضافة إلى الاستعداد للتقلبات الجوية والرياح المثيرة للأتربة التي تضرب المناطق المكشوفة والمتطرفة.

 

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وناشد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، المواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، خاصة المسافرين إلى المحافظات الأخرى، وذلك تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

أستعدادا استقرار استعداد الأزمات والكوارث الجمهورية الرياح الخميس اللواء محمد الزملوط اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنخفضت درجات الحرارة رئيس جامعة الوادى الجديد

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