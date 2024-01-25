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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فنلندا: وقت الدفاع عن النفس لإسرائيل قد انتهى

صدى البلد

أكدت وزيرة الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونين، أن إسرائيل لم تعد قادرة على تبرير أفعالها في غزة باعتبارها دفاعًا عن النفس، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، قائلة: "لقد طفح الكيل".

 

في مقابلة مع RedaktionsNetzwerk Deutschland، أكد فالتونين على الحاجة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وحث على زيادة عاجلة في المساعدات للفلسطينيين.

 

عندما سُئل عن حق إسرائيل في المطالبة بالدفاع عن النفس، اعترف فالتونين بحق إسرائيل بموجب القانون الدولي لكنه أكد أن "وقت الدفاع الفوري عن النفس قد انتهى. وأضافت: أنا أقول بوضوح شديد: لقد طفح الكيل الآن".

 

سلطت الضوء على المخاوف بشأن نقص الغذاء ومياه الشرب النظيفة في غزة، ونسبت هذه القضايا في المقام الأول إلى إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، انتقد فالتونين إسرائيل، قائلاً إنها "لا تفعل ما يكفي" لمنع سقوط ضحايا من المدنيين.

 

وسبق أن أدانت فنلندا حركة حماس بعد هجمات 7 أكتوبر، مؤكدة حق إسرائيل في حماية مواطنيها. ومع ذلك، تدعو البلاد باستمرار إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي في أفعالها ضد الجماعة. ويضاف البيان الصادر عن فنلندا إلى الدعوات الدولية لوقف الأعمال العدائية وزيادة المساعدات الإنسانية في المنطقة التي مزقتها الصراعات.

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