خبير: تضحيات الجيش والشرطة في استعادة الأمن توفر بيئة اقتصادية مستقرة

أشاد أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، بتضحيات القوات المسلحة والشرطة لاستعادة الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.

وقال أيمن غنيم في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”: "الانخفاض الملحوظ في معدلات الجريمة، بنسبة 73٪؜ من 2013 إلى 2023، يساعد على توفير البيئة الآمنة لممارسة النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن مصر أضحت واحة للأمن وسط إقليم ملتهب في كل الاتجاهات.

وأوضح أيمن غنيم أن الأمن والاستقرار من أهم العوامل في تقييم درجة المخاطر الائتمانية والاستثمارية للبلدان.

وعلق غنيم على خطاب الرئيس عبد الفتاح بمناسبة عيد الشرطة، أن المصارحة والمكاشفة التي يعتمدها الرئيس تلقى ثقة وتأييد الشعب المصري والمجتمع الدولي، مضيفاً أن مصر تدخل الآن بقوة في المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي، حيث تستثمر الإنجاز الذي تحقق في البنية التحتية والإصلاح المالي الهيكلي في تشجيع الاستثمار في المجالات الإنتاجية والتصديرية والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، لاسيما في منطقة قناة السويس الاقتصادية، التي تمثل قاعدة التنمية في مصر المستقبل.