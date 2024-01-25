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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كاتب صحفي: رجال الشرطة والجيش ضحوا بأرواحهم ببسالة فداء للوطن

صدى البلد

علق الكاتب الصحفي، صلاح مغاوري، على ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة، ورسائل الرئيس السيسي للشعب المصري في هذه المناسبة.

 

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وقال صالح مغاوري في مداخلة هلى قناة “ إكسترا نيوز”، :" الإرهاب كان يهدد كيان الدولة المصرية في أعقاب ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه تم استهداف الهوية المصرية، واستهداف الشعب المصري، كما كان هناك مخططات سوداء من جانب مجمعات الظلام التي استهدفت أمن واستقرار الوطن".

 

وأضاف صالح مغاوري: "عيد الشرطة من المناسبات السعيدة على كل مصري، ويمثل عيد الشرطة مثالا للتضحية والفداء بأثمن ما يمتلكه الإنسان، وهو الروح من أجل الحفاظ على الوطن وكرامة الوطن، مؤكدًا أن الذكرى الـ 72 جاءت مواكبة لاحتفالات الدولة بالقضاء على الإرهاب التي كانت تهدد كيان الدولة المصرية.

 

وأوضح أن رجال مصر الأوفياء من القوات المسلحة أو من الشرطة والشعب المصري، تصدوا بكل بسالة وضحوا بكل مايملكون وضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، مشيرًا إلى أن مصر مرت بفترات عصيبة خصوصًا الأعوام التي عقبت عام 2011.

 

وأكد الكاتب الصحفي أن مصر مرت بمراحل كثيرة، وقد لفت الرئيس إلى أن مصر كانت مهددة أكثر من مرة في كيانها، ولكن تطورت مصر وقامت بيد شعبها، وقد تكلم الرئيس السيسي في هذا الصدد خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة أمس، أو في اجتماعه مع عدد من المسؤولين.

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