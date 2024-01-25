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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع كبير.. مفاجأة في أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 25900 شهيد و64110 مصابين منذ 7 أكتوبر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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جريمة حرب مروعة.. بيان هام من حماس بشأن مجـ.ـزرة جديدة في غزة

 

وقالت الصحة الفلسطينية، إن لاحتلال الإسرائيلي ارتكب 21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيد و370 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن قوات الاحتلال الصهيوني المجرم ارتكبت اليوم جريمة حرب مروّعة، تضاف لسلسلة الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين في مدينة غزة، بعد قيام القوات الصهيونية بقصف مباشر ومتعمد على تجمع لمواطنين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إغاثية، ما أدى لارتقاء أكثر من 20 شهيداً وإصابة أكثر من 150 آخرين.

 

وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن  هذه الجريمة النكراء تكرّرت عدة مرّات من قبل الجيش الصهيوني الفاشي في قطاع غزة، ما يعبّر عن سادية الاحتلال واستخفافه بحياة البشر والقوانين الدولية، التي تنتهك بغطاء وضوء أخضر أمريكي.

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