مصطفى بكري : حملات ممنهجة يقودها مجموعة من الخونة ضد مصر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك حملات ممنهجة يقودها مجموعة من الخونة ضد مصر، مشيرا إلى أن مصر تواجه تواجه تحديات كبيرة من كل الأصعدة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن المواطن المصري الوطني، يعلم دور الشرطة، ويعلم كم التضحيات التي قام بها من أجل هذا الوطن في أصعب الأوقات.

تضحيات رجال الشرطة

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه نتوجه بالشكر للإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، على وجود فنانين كبار على رأسهم الفنانة سميحة أيوب، والتي وضحت تضحيات رجال الشرطة.