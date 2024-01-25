العدوان.. فتح: ما يحدث في غزة أبشع الجرائم الإنسانية بالتاريخ

أكد المتحدث باسم حركة فتح، أن القنابل والصواريخ التي قتلت الفلسطينيين في قطاع غزة هي أسلحة أمريكية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال المتحدث باسم حركة فتح :" ما يحدث بقطاع غزة هو أبشع الجرائم الإنسانية في التاريخ المعاصر".

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح:" الولايات المتحدة شريك في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وهي من ترعى الاحتلال وتعوق حل القضية الفلسطينية".

وتابع المتحدث بامسم حركة فتح:" يجب إنهاء العدوان على قطاع غزة بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية والوصول إلى حل سياسي شامل يفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة".