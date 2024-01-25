مُستجاب فيه الدعاء .. ماذا نقول يوم الجمعة

ماذا نقول يوم الجمعة الذي هو أفضل أيام الله فيه الخير والبركة، بما يشمله من نفحات وساعة استجابة لا يوفقها عبد مسلم بدعاء إلا واستجيب له ، وماذا نقول يوم الجمعة أو ما هو المناسب يوم الجمعة، لا أفضل من الدعاء والتضرع إلى الله بما نتمنى كما أن في يوم الجمعة الصلاة على النبي فيها الصلاة بعشرة والعشرة صلوات بمائة قال تعالى: إّنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً.



ماذا نقول يوم الجمعة؟

سيدنا رسول الله صلى الله وعليه وسلم أوصى بالإكثار من الدعاء يوم الجمعة واعتبره من الأوقات المستجابة، وفي يوم الجمعة والمحبب فيها الدعاء لله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: خيرُ يومٍ طلعت فيهِ الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ أُهْبِطَ، وفيهِ تيبَ علَيهِ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ تقومُ السَّاعةُ، ما علَى الأرضِ من دابَّةٍ إلَّا وَهيَ تصبحُ يومَ الجمعةِ مُصيخةً، حتَّى تطلعَ الشَّمسُ شفقًا منَ السَّاعةِ إلَّا ابنَ آدمَ، وفيهِ ساعةٌ لا يصادفُها مؤمنٌ وَهوَ في الصَّلاةِ يسألُ اللَّهَ فيها شيئًا إلَّا أعطاهُ إيَّاه فقالَ كعبٌ: ذلِكَ يومٌ في كلِّ سَنةٍ، فقلتُ: بل هيَ في كلِّ جُمُعةٍ).

ولا أفضل من الصلاة على النبي يوم الجمعة اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الرمل والحصى، عدد ما كان وعدد ما يكون، وعدد الحركات والسكون".

-اللهم صلّ على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وفي الملأ الأعلى يوم الدّين، صلاة دائمة بدوام مُلكك وعزك ورحمتك".

-اللهم صلّ على سيدنا محمد ما قالها قائل، إلاّ دخل إلى قلبه الفرح والراحة، وما نادى بها منادٍ إلى رفع الله تعالى منزلته، فاللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه تسليمًا كثيرًا".

-اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا سامع النداء ويا مجيب الدعاء، يا واسع الفضل ويا عظيم المنّة، نسألك اللهم أن ترزق إخواننا المهمومين فرجًا قريبًا وأمنًا دائمًا، وأن تُزيل وحشتهم وتخرجهم من الضيق إلى سعة رحمتك وعفوك.

- اللهم إنّي قد مسّني الضرّ وأنت أرحم الراحمين، أسألك يا ربّي ألّا تغرب شمس هذا اليوم إلّا وقد فرّجت همّي وكشفت غمّي ونفّست كربي وقضيت ديني، وأخرجتني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.



دعاء يوم الجمعة قصير

دعاء يوم الجمعة قصير، ولا يقتصر يوم الجمعة على الدعاء فقط ، فهو يوم كله خير، فعلى المسلم الاغتسال قبل الصلاة يوم الجمعة والتطيب والتسوك بالسواك ، كما أن الانصات للإمام من الأمور المطلوبة يوم الجمعة ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنِ اغتَسَلَ يَوَم الجُمُعةِ، ومَسَّ من طِيبٍ إنْ كان عندَه، ولَبِسَ من أحسَنِ ثيابِه، ثم خَرَجَ حتى يأتيَ المَسجِدَ فيَركَعَ إنْ بَدا له، ولم يُؤْذِ أحَدًا، ثم أنصَتَ إذا خَرَجَ إمامُه حتى يُصلِّيَ؛ كانت كفَّارةً لِمَا بيْنَها وبيْنَ الجُمُعةِ الأخرى.

دعاء يوم الجمعة قصير نقول فيه اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.

- اللهم إنّا نسألك لنا ولأحبائنا في يوم الجمعة خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيمًا لا ينفد، وقرّة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذّة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرّاء ولا مضرّة ولا فتنةً مضلّة، اللهم زيّنا بزينة الإيمان واجعلنا هداةً مهتدين.

- اللهم في يوم الجمعة ، أسعدنا وأرح قلوبنا، وفرج همومنا، وأبدل كل ضيق بفرح، وكل عسر بيسر وسخر لنا من الاقدار أجملها اللهم أنت الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.. اللهم إنا نسألك سعة الرزق والبركة في العمر .

-اللّهم يا حيّ يا قيّوم، يا ذا الجلال والإكرام ، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحبّ إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

-ويستحب أيضا في دعاء يوم الجمعة قصير قول اللهم اغفر لي وعافني ، واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك، ومداد كلماتك.

-اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة.

- اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خيرٍ سبيلاً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم ارحمني برحمتك.

ونقول أيضا في دعاء يوم الجمعة قصير اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب ولا تمنع عنا رحمتك يارب العالمين.

اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.

اللهم إنّا نسألك في يوم الجمعة أن تغفر لحيّنا وميّتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منّا فأحيه على الإسلام، ومن توفيّته منّا فتوفّه على الإيمان.

اللهم إنّا لنا أخًا هو الآن في ذمّتك وحبل جوارك، فقهِ اللهم فتنة القبر وعذاب النار، واغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرحيم.

دعاء يوم الجمعة المباركة

دعاء يوم الجمعة المباركة ، وكثيرا ما يقول المسلم في يوم الجمعة ، كملة جمعة مباركة وتنتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كلمات تحت عنوان جمعة مباركة، لذلك اخترنا دعاء يوم الجمعة المباركة لنقدمه في السطور التالية.

وفي دعاء يوم الجمعة المباركة نقول اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وَجَهْلِي، وإسْرَافِي في أَمْرِي، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

-اللهم إنّي أسألك في هذا اليوم المبارك أن ترزقني وأحبابي فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحبّ المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومٍ فتنةً فتوفّنا غير مفتونين، وأسألك أن ترزقنا حبّك وحبّ من يحبّك وحبّ كلّ عملٍ يقرّبنا إلى حبّك. اللهم ارزق أحبابي وأصدقائي السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم من كان مريضًا منهم فاشفهِ، ومن كان محتاجًا فاقضِ حاجته، ومن كان مهمومًا فأذهب همّه، وارحمهم وعافهم واعفُ عنهم.

-اللهم إنّي أسألك في يوم الجمعة أن تُنزل على كلّ قلبٍ مهموم رضًا ورحمة، وأن ترزقه السكينة والطمأنينة وتصرف عنه ما أهمه وتبدله مكانه فرحًا وفرجًا وسرورًا وفضل يوم الجمعة قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (الصَّلَاةُ الخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إلى الجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُنَّ، ما لَمْ تُغْشَ الكَبَائِرُ).قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (التَمسوا الساعةَ التي تُرْجى في يومِ الجمعةِ بعد صلاةِ العصرِ، إلى غَيْبوبةِ الشَّمسِ) يارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، سأدعو لقلب قريب مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

- اللهم في يوم الجمعة نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبّل منّا توبتنا، وأن تعفو عنّا وترحمنا. اللهم اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري

- اللهم إنّي أسألك في يوم الجمعة أن تُنزل على كلّ قلبٍ مهموم رضًا ورحمة، وأن ترزقه السكينة والطمأنينة وتصرف عنه ما أهمه وتبدله مكانه فرحًا وفرجًا وسرورًا.

-اللهم في يوم الجمعة نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبّل منّا توبتنا، وأن تعفو عنّا وترحمنا.

- اللهم اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري، اللهم إنّي أسألك في يوم الجمعة أن تُنزل على كلّ قلبٍ مهموم رضًا ورحمة، وأن ترزقه السكينة والطمأنينة وتصرف عنه ما أهمه وتبدله مكانه فرحًا وفرجًا وسرورًا.