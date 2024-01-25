حقيقة انفصال أحمد فهمي عن زوجته

حرص الفنان أحمد فهمي على الرد على الشائعات المتداولة، خلال الساعات القليلة الماضية، التي تفيد بأنه انفصل عن زوجته المطربة أميرة أحمد فراج.

ونشر أحمد فهمي، صورة تجمعه بزوجته أميرة فراج، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها: «ومن شر حاسد إذا حسد»

وكانت قد روجت منصة شاهد لأحدث أعمالها وهو مسلسل "بين السطور" قبل انطلاق أولي حلقاته.

نجوم مسلسل بين السطور

يشارك في بطولة مسلسل “ بين السطور ” كل من صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، وليد فواز، باسل ألزارو، علي الطيب، تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

وتجسد الفنانة صبا مبارك خلال أحداث مسلسل “ بين السطور” شخصية مذيعة شهيرة، تتورط في جريمة قتل، والتي ستكون سببا في كشف أسرار قديمة عن حياة صبا، كما يُقتل محمد علاء الذي يجسد شخصية بطل رماية خلال الأحداث.