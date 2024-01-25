عالم مصريات: ما حدث في 7 أكتوبر بداية نهاية إسرائيل

قال الدكتور وسيم السيسي مفكر وعالم مصريات، إن القضية الفلسطينية ليست قضية دينية، لكنها قضية جغرافية وسياسية، مؤكدًا أنه يجب أن نبعد عن المسائل الدينية، فالفلسطينيون يدافعون عن أرضهم وليس دينهم، مشيرا إلى أن ما حدث في 7 أكتوبر 2023 بداية نهاية إسرائيل.

وأضاف وسيم السيسي، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الإسرائيليون انتزعوا أرض الفلسطينيين، لذلك فإن الفلسطينيين يدافعون عن أرضهم، ورغم ما حدث في قطاع غزة، والألم الشديد الذي نشعر به، ولكن عندما نلقي نظرة بعيدة المدى نجد أن ما حدث في السابع من أكتوبر أول مسمار في نعش هذه الدولة التي تسمى نفسها إسرائيل، لأنها خلقت مئات الآلاف من الأعداء على المدى البعيد".

وتابع المفكر وعالم المصريات: "لأول مرة نجد الفلسطينيين يدافعون عن بلدهم بأنفسهم، فقد أستشهد 20 ألف شهيد فلسطيني منذ السابع من أكتوبر، ولكن الجزائر أيضا أستشهد منها مليون إنسان، وأستشهد من مصر 100 ألف إنسان في حرب 1967".