وسيم السيسى: 97% من الجينات الوراثية للمصريين متشابهة

أكد الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، أن97% من جينات الشعب المصري مسلمين ومسيحيين واحدة وهذا سبب قوته.

وقال "السيسي"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "نجد في العلم الحديث أن مارجريت كيندل عالمة الجينات الأمريكية جائت لمصر من 1994 إلى 1999 وأخذت عينات من المصريين المسلمين والمسيحيين من العواصم والنجوع ومن القري والكفور وحتي من عيادات الأطباء وقالت إن 97% من جينات المصريين مسلمين ومسيحيين واحدة ومتطابقة وشعب واحد كان يعتنق الامونية وجائت المسيحية اعتنق المسيحية".

وتابع: "وثم جاء الإسلام اعتنق الاسلام باستثناء المسيحيين الذين ظلوا علي ديانتهم حتي الآن، وإنما جميعًا شعب واحد وهذا سبب قوة الشعب المصري، وهذا يظهر في وحدة الشعب في المعارك مثل 6 أكتوبر 1973 وفي ثورة 30 يونيو، والمسيحيين كانوا يصبون ماء الوضوء في صنابير المياه ويحمون الجنود وهم يؤدون الصلاة".