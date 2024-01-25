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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وسيم السيسى: نابليون قال "لو أن نصف جيوشى من المصريين لغيرت العالم"

الدكتور وسيم السيسي،
الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات

أكد الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، أن نابليون بونابرت قال: "لو أن نصف جيوشي من المصريين لكنت غيرت العالم".

وقال السيسي، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "الأداء يعتمد على 3 عوامل جينات وزمان ومكان، والجينات ثبت أنها واحدة ولكن الزمان متغير، وأيضا المكان تغير، من خلال الهجرات الكبيرة التي خرجت للمنطقة العربية وأوربا، وبدل ما نكون مصدرين للحضارة الخاصة بنا، رجعنا بثقافة هذه البلاد، التي ارتحلنا إليها، وخاصة أن هناك عوامل أخرى ساعدت على هذا، منها خروج مسئول كبير يقول إن هناك تعليمات من أمريكا لنشر الوهابية في مصر في السبيعنات، وكل هذا كان لتقسيم مصر وتحت دعوة مواجهة الشيوعية، فإذا كان الزمان والمكان تم تغييرهما ظلت الجينات كما هي، وأنه لو تم ميلاد المناخ الطيب سيكون هناك إبداع مثل ما حدث مع زويل ومجدي يعقوب ونجيب محفوظ والسادات، والجين المصري قوي".

 

يرجعنا للحرب العالمية الأولى

وأضاف: "مازال الجين العسكري موجود وواضح حتى يومنا هذا يعني دكتور سمير فرج، حكى عندما تمت دعوته إلى إنجلترا ليعطي محاضرات وذلك الوقت في أعقاب 1973، فيحكي كيف تم عمل مناظرة بينه وبين شارون، وكان السؤال لشارون عن المفاجأة في حرب 1973، فرد أنه ليس كان موعد الإعلان أو الاستعداد للحرب، وإنما كان الشيء الوحيد المفاجأة كان الجندي المصري، وهذا يرجعنا للحرب العالمية الأولى وتجنيد مصر لمليون و200 ألف جندي مات منهم 600 ألف في كافة أنحاء العالم ومقابرهم موجودة حتى الآن في بلجيكا وباريس وإنجلترا، وعرض أشرف صبري  في كتابه عن الحرب العالمية الأولى كيف استطاع نابليون الثالث في أثناء الحرب أن يقول إنه لم يذق طعم النصر إلا عندما وصلت كتيبة مصرية للحرب، وطلب دائما بإرسال كتائب مصرية".

وسيم السيسي اوربا مجدي يعقوب نجيب محفوظ بلجيكا

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