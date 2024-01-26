عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تامر عاشور يغني "هيجيلي موجوع" وأنغام بفستانين.. ملخص حفل الدويتو بموسم الرياض

صدى البلد

قدم كل من تامر عاشور وأنغام حفلا غنائيا ممتعا استمر حوالي 4 ساعات بموسم الرياض، قدما خلاله عدد من الأغاني المشتركة والمنفردة لكل منهما. 

 

وغنى تامر عاشور عدد من أعماله الشهيرة، من أبرزها أغنيته الجديدة “هيجيلي موجوع” لأول مرة على المسرح بعدما حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت قائمة تريند يوتيوب خلال الأيام الماضية. 

 

وشارك تامر عاشور بفقرة غنائية منفردة لعدد من أغنياته، فيما شارك مع أنغام في حفلة الدويتو بأغاني بموضوعات متشابهة قدمها كل منهما على حدى على طريقة السؤال والإجابة. 

 

وظهرت أنغام في حفل الدويتو بإطلالتين مختلفتين، الأولى بفستان وردي اللون، والثانية بفستان بلون غامق بتفصيل كلاسيكي، وغنت عدد من أعمالها القديمة والجديدة منها “مبتعلمش، أكتبلك تعهد، سيدي وصالك، بتحبها ولا” وغيرهم. 

 

وحرصت أنغام على تحية تامر عاشور قبل أن تبدأ وصلتها الغنائية المنفردة وقالت له:" أنا سعيدة إني بشارك التجربة دي مع حد رصيده وافق رصيدي في الغناء.. مواضيعه حلوه وذوقه راقي"، ليرد عليها تامر عاشور:"  أنا بتعلم منك". 

 

حفل تامر عاشور وأنغام

 

يذكر أن تامر عاشور قد أعلن عن هذا الحفل عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، وقام بنشر بوست علق عليه قائلا: "لأول مرة حفلة استثنائية وحدث مميز على مسرح أبو بكر سالم بالرياض..حوار غنائي يجمعني بالنجمة الكبيرة أنغام .

 

وتابع تامر عاشور ، قائلاً: يعني هنغني طول مدة الحفل مع بعض على مسرح واحد.. مش هحرقلكوا المفاجآت.. بس هستناكم تشوفوها بنفسكم".

تامر عاشور أنغام تريند يوتيوب هيجيلي موجوع سيدى وصالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

ننشر أسماء كبار المسئولين المتهمين في قضية وزارة التموين.. مستندات

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

موضوعات متعلقة

انطلاق احتفالية مئوية "سيد درويش" بقصر عابدين | صور

دينا الوديدي تطرح أول أغاني ألبومها الجديد"بينا" .. الجمعة

ليلي جلادستون تدخل التاريخ كأول أمريكية أصلية تترشح لجوائز الأوسكار

نال 5 ترشيحات للأوسكار.. تعرف على قصة فيلم Anatomy of a Fall

9 فبراير.. أول حفل غنائي للفنانة آمال مثلوثي بالأهرامات

أوسكار 2024.. Oppenheimer يقود قوائم الترشيحات بـ 13 اختيارا

هند صبري في الأوسكار.. ترشيح فيلمها بنات ألفة ضمن قائمة الأفضل وثائقيا

ورشة إيقاع للعازف المصري حسن محمد في السعودية

ترشيحاتنا

أمريكا تعلن فتح قناة مع إسرائيل بشأن استهداف المدنيين في غزة

عاصمة الخلود حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة كتاب جديد للصحفي محمد إبراهيم

مركز أبوظبي للغة العربية يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

جوامع الدعاء من 4 كلمات.. رددها تغير حياتك كلها للأحسن

القمر وخلية النحل .. ظاهرة فلكية بديعة في سماء مصر الليلة

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينزف من العين والأنف.. أول ظهور لـ أحمد العوضي من المستشفى

بفستان جينز .. الملكة رانيا تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة كاجول محتشمة|شاهد

ياسمين عبد العزيز أكبر مثال.. 4 أبراج تصون العشرة بعد الانفصال|أنت منها؟

بدأ التأهيل بالفعل| رسائل نارية من صلاح ووكيله.. لماذا اعتذر كلوب للشعب المصري؟

فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

سقط على رأسه.. تفاصيل إصابة إمام عاشور وموقفه من مباراة مصر والكونغو

أول واحدة عندي في المستشفى.. العوضي يعلق على زيارة ياسمين عبدالعزيز له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ