عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عرض أخته مهنش عليه.. رواية جديدة لوفاة شهيد الشرف ببولاق.. فيديو

الضحية
الضحية

«كان وقت أذان المغرب، المشكلة لم تأخذ سوى نصف ساعة، تكاثر عليه ثلاثة وقاموا بضربه وسحله، حتى طعنوه بالمطاوي ونفذت إحداها إلى قلبه».. بهذه العبارات عبرت والدة محمد سيد لـ موقع صدى البلد شهيد الشهامة في بولاق الدكرور عن حزنها لوفاته.

قالت والدة محمد سيد: «كنت بعمل لابني أكل، في انتظار رجوعه بعدما ذهب لشراء حاجة، ونزلت على صوت زعيق في الشارع فوجدت يوسف سبب المشكلة يوجه شتائم مش كويسة إلى زوجة عمه، فابني تدخل لأنه رفض انه يتكلم بهذا الأسلوب السيئ مع سيدة وأن عليه الانتظار حتى يعود زوجها، فتشاجروا مع ابني وقاموا بسبي وسب ابني وحاولنا إبعاد ابني عنهم مع استمرارهم في توجيه الشتائم والألفاظ السيئة تجاهي وتجاه ابني».

وأضافت : « يوسف المتهم خبط ابني في الحيطة وضربه باللكمات ومحمود مسك السنجة وخبطه خبطتين على دماغه، وراح محمود طلع سكينة وراح ضربه في صدره فنفذت إلى القلب وقعدت أصرخ حتى قام أحد الجيران سائق توك توك بمحاولة لإنقاذ ابني ونجدته في المستشفى فمنعوه فرد عليهم : حرام عليكم ده بيموت ومرمي في الأرض ومسكوا بتاع التوك توك وضربوه، فتجمع أهل المنطقة وأخدوه للمستشفى وفوقت على الصويت بعدما أغمى عليّ في الشارع، على إن ابني مات».

وأكدت : «كنت في حالة هيستريا .. ابني غلبان من بيته لشغله .. ويقعد مع أصحابه بعد ما يخلص شغل .. ابني مش بتاع مشاكل ولا بيحب المشاكل ووالده متوفي ومرضيش يكمل تعليمه علشان يساعدني في جهاز اخواته.. وطوب الأرض زعلان عليه، واللي ضربوه بلطجية بيرازوا في الناس اللي ماشية في أمان الله».

وأوضحت شيماء زوجة ابن عم القتيل: «بنتي كانت بتجيب حاجة وعيل في الشارع راح ضربها وجريت بنتي وراه وراح ضرباه فراح يوسف المتهم قعد يشتم في بنتي بألفاظ وحشة وعندما حاولت منعه وصل محمد على الخناقة وعندما حاول محمد منعه قام بشتمه ونزل إخوات يوسف وقاموا بضربه واعتدوا عليه بعد نزول والدته من المنزل ورحت على القسم وبلغت عنهم».

وأشار حسين رجب صديق المجني عليه : «كانت أنا ومحمد أكتر من إخوات وفراقه صعب علينا كلنا على البيت وأصدقائه وجيرانه في الشارع وخارج المنطقة كمان وكان يستاهل كل خير ومكنش يستاهل يموت الموتة دي وكنت أنا في الشغل فجريت من الشغل عليه فوجدته قد مات وكنا بنخرج مع بعض في الإجازة وممكن أبات معاه وكان شغال صنايعي سيراميك».

    

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

ننشر أسماء كبار المسئولين المتهمين في قضية وزارة التموين.. مستندات

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

نانت الفرنسي يعلن عن عروض مغرية لضم مصطفى محمد من الدوري الإنجليزي

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

صدمة جديدة لتجار الذهب في السوق.. تفاصيل

كارت الخدمات المتكاملة.. كل ما تريد معرفته عن مزاياه وأماكن وشروط التقديم

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل أسماء واتهامات شبكة فساد المسئولين بوزارة الري (خاص)

بدءا من السبت.. إغلاق جزئى للطريق السياحى بمحافظة الجيزة لمدة 15 يوما

عرض أخته مهنش عليه.. رواية جديدة لوفاة شهيد الشرف ببولاق.. فيديو

أسعار شانجان CS 95 موديل 2024 الجديدة في السعودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأناكوندا الخضراء.. تعرف على أثقل ثعبان في العالم

بأقل التكاليف.. طريقة عمل البساريا المخللة

العباية حكاية.. إلهام شاهين بإطلالة تشعل السوشيال ميديا بالأردن

خراب بيوت.. نانسي عجرم بملابس تشعل السوشيال ميديا

فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

سقط على رأسه.. تفاصيل إصابة إمام عاشور وموقفه من مباراة مصر والكونغو

أول واحدة عندي في المستشفى.. العوضي يعلق على زيارة ياسمين عبدالعزيز له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ