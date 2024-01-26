خالد الصاوي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية جراحية طارئة | تفاصيل

تعرض الفنانة خالد الصاوي لوعكة صحية طارئة، أجرى على إثرها عملية جراحية في الفك، بعد آلام راودته أثناء تصوير مسلسل صدفة حاليا الذي يخوض به الموسم الرمضاني.

وقالت إنجي علي، في برنامجها أسرار النجوم، إن خالد الصاوي اعتذر عن الحضور كضيف في حلقة أمس الخميس، بسبب الحالة الطارئة التي تعرض لها.

وكشفت إنجي علي في فيديو لها، إن خالد الصاوي تعرض لآلام شديدة، وأجرى عملية في الفك، ونقلت عنه رسالة قائلة:" كان حابب يكون مع الجمهور اللي مستنيه ومتضايق إنه محضرش الحلقة وكلمني واعتذر ووعدنا إنه هيكون معانا أول ما صحته تتحسن".

تحدث الفنان خالد الصاوي عن دوره في فيلم " ليه تعيشها وحدك " بتصريحات تلفزيونية ، قائلا: دور هام بالنسبة لي وأحببت الفيلم، رغم اعتذاري عنه في بداية الأمر، متابعا: كنت قلقا من الدور والتجربة وتأثيرها على شخصيتي.



وكشف “خالد الصاوي”، عن تعاونه مع الفنان شريف منير، قائلا:" شريف ممثل كبير ومهم وعنده أمور مهمه جدا لأنه استفاد في صغره بعمله مع جيل ذهبي مثل أسامة أنور عكاشة وغيره".



ووجه نصيحة للشباب ومن هم دون سن الأربعين بضرورة تنمية ورعاية الصحة والوقت والأموال”.



وتحدث “خالد الصاوي” عن إصابته بفيروس سي، قائلا:" كانت تجربه هامة، وأحد المحن التي تعرضت لها، متابعا:" بعد ما صرفت دم قلبي في الخارج اتعالجت من الفيروس في مصر".