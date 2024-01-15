خالد الصاوي: تأخرت في الزواج والإنجاب بسبب غبائي..وتلك نصيحتي للشباب

خصص برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون” فقرة خاصة مع الفنان خالد الصاوي، للحديث عن آخر أعماله الفنية وحياته الشخصية.



خالد الصاوي: شخصيتي شبه عمر في فيلم ليه تعيشها لوحدك

خالد الصاوي يتحدث عن شريف منير: ممثل كبير ومهم

خالد الصاوي يوجه نصيحة للشباب: الملذات فخ يجب الحذر منه

خالد الصاوي يروي تجربته مع فيروس سي.. ويوجه رسالة شكر لوزارة الصحة

خالد الصاوي: تأخرت في الزواج والإنجاب بسبب غروري وغبائي



تحدث الفنان خالد الصاوي عن دوره في فيلم " ليه تعيشها وحدك "، قائلا: دور هام بالنسبة لي وأحببت الفيلم، رغم اعتذاري عنه في بداية الأمر، متابعا: كنت قلقا من الدور والتجربة وتأثيرها على شخصيتي.

وكشف “خالد الصاوي”، عن تعاونه مع الفنان شريف منير، قائلا:" شريف ممثل كبير ومهم وعنده أمور مهمه جدا لأنه استفاد في صغره بعمله مع جيل ذهبي مثل أسامة أنور عكاشة وغيره".

ووجه نصيحة للشباب ومن هم دون سن الأربعين بضرورة تنمية ورعاية الصحة والوقت والأموال”.

وتحدث “خالد الصاوي” عن إصابته بفيروس سي، قائلا:" كانت تجربه هامة، وأحد المحن التي تعرضت لها، متابعا:" بعد ما صرفت دم قلبي في الخارج اتعالجت من الفيروس في مصر".

