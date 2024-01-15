عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد الصاوي: تأخرت في الزواج والإنجاب بسبب غبائي..وتلك نصيحتي للشباب

خالد الصاوي
خالد الصاوي

خصص برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون” فقرة خاصة مع الفنان خالد الصاوي، للحديث عن آخر أعماله الفنية وحياته الشخصية.

خالد الصاوي: شخصيتي شبه عمر في فيلم ليه تعيشها لوحدك
خالد الصاوي يتحدث عن شريف منير: ممثل كبير ومهم
خالد الصاوي يوجه نصيحة للشباب: الملذات فخ يجب الحذر منه
خالد الصاوي يروي تجربته مع فيروس سي.. ويوجه رسالة شكر لوزارة الصحة
خالد الصاوي: تأخرت في الزواج والإنجاب بسبب غروري وغبائي
 

تحدث الفنان خالد الصاوي عن دوره في فيلم " ليه تعيشها وحدك "، قائلا: دور هام بالنسبة لي وأحببت الفيلم، رغم اعتذاري عنه في بداية الأمر، متابعا: كنت قلقا من الدور والتجربة وتأثيرها على شخصيتي.
وكشف “خالد الصاوي”، عن تعاونه مع الفنان شريف منير، قائلا:" شريف ممثل كبير ومهم وعنده أمور مهمه جدا لأنه استفاد  في صغره بعمله مع جيل ذهبي مثل أسامة أنور عكاشة وغيره".
ووجه نصيحة للشباب ومن هم دون سن الأربعين بضرورة تنمية ورعاية الصحة والوقت والأموال”.
وتحدث “خالد الصاوي” عن إصابته بفيروس سي، قائلا:" كانت تجربه هامة، وأحد المحن التي تعرضت لها، متابعا:" بعد ما صرفت دم قلبي في الخارج  اتعالجت من الفيروس في مصر".
 

خالد الصاوي الفنان خالد الصاوي شريف منير أسامة أنور عكاشة فيروس سي الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

تعليق مثير لـ فرج عامر عن نتيجة مباراة غانا والرأس الأخضر

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية.. والأمطار تصل إلى الوجه البحري غدا

أحمد موسى يعلن بشرى بشأن أسعار الذهب والدولار خلال الساعات القادمة

مش هتنسى في الامتحان وذاكرتك هتبقى حديد.. اسمع نصيحة الشيخ الشعراوي

لو خريج هندسة.. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة| الحق قدم

ترشيحاتنا

مطار مرسى علم الدولي يحظى بإقبال سياحي ملحوظ مع وصول 4 آلاف سائح اليوم

اليوم .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة | احسب قبضك

لاعب منتخب مصر السابق: أمام عاشور عنده حاجة نفسية

واشنطن بوست: الولايات المتحدة أصبحت تتساهل مع العمليات الإسرائيلية الكثيفة في غزة

حدث ليلا | تعليق مثير لفرج عامر .. والصين تدعو لمؤتمر سلام دولى

اركب تيجو 7 موديل 2023 "هاي لاين" كسر زيرو بأفضل سعر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيصة الثمن.. تناول هذه الفاكهة بوصفها ملينات طبيعية للتخلص من الإمساك

أول منحنى للأجور في مصر| ماذا تعني منظومة البيرول.. وحزمة هدايا من السيسي للمصريين قريبًا

بعد ظهورها الأخير.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر

كوليكشن متنوع.. كارول سماحة تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

باميلا الكيك بعد تكريمها بأرض المبدعين: مبسوطة أن الفكر اللبناني بدأ يستوعبني

منصة شاهد تروج لمسلسل بين السطور قبل طرحه .. فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ