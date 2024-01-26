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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وسيم السيسي: ما يحدث في غزة الآن أول مسمار بنعش إسرائيل

وسيم السيسي
وسيم السيسي

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الإسرائيليين هم ناس خارجة عن الدولة الفلسطينية وعانوا كثيرًا من الظلم وشكلوا مجموعات وأصبحوا مناوئين لهم وأخذوا أسماء مثل يهودا وبدأ يحاربون قبائل أخرى.

 

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وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من الواضح أن فلسطين كانت موجودة وإسرائيل لم تكن موجودة قبل ابراهيم فإذن هم ليسوا أصحاب الأرض.

 

وأشار إلى أن كتاب التوارة اليهودية ألفه 2 يهود و2 علماء آثار أحدهما أستاذ في جامعة تل أبيب، وآخر أستاذ بأمريكا الجنوبية وتم ترجمته عربيًا بشكل جميل ويوجد بالمكتبات خاصة مكتبة "مدبولي"، مؤكدًا أن هذا الكتاب أتى بكل الحقائق.

 

وتابع، أن بعض الناس يعتبر القضية الفلسطينية قضية دينية وهذه خطية سياسية ويجب الابتعاد عن الدين لأنهم ناس يدافعون عن أرضهم وليس دينهم لأن إسرائيل انتزعت منهم أرضهم، مؤكدًا أنه رغم مايحدث في غزة عندما ينظر إليه على المدى البعيد يرى أنه أول مسمار في نعش الدولة  التي تمسى نفسها إسرائيل لأنه لأول مرة الفلسطينيون يدافعون عن أرضهم بأنفسهم.

 

وأكد أن إسرائيل سعيدة بأنها أسقطت أكثر من 20 ألف شهيد و 60 ألفًا من الجرحى ولكنها خلقت مئات الأعداء على المدى البعيد فأي انتقام يكنه لك فيما بعد عائلات الضحايا.

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