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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

نهاية الزمان.. جدول مائي يتحول إلى اللون الأحمر بشكل مفاجئ في بريطانيا

جدول مائي يتحول إلى
جدول مائي يتحول إلى اللون الأحمر بشكل مفاجىء في بريطانيا

 تحول جدول مائي إلى اللون الأحمر في مدينة برمنجهام مما أثار حالة من الجدل بسبب الظاهرة الغريبة التي جعلت الكثيريين يعلقون عليها بوصفها “هل هذه من علامات نهاية الزمان؟!”. 

وفقًا لصحيفة “الديلي ميل”، قام أحد الما رة بتوثيق الظاهرة الغريبة لتحول الجدول المائي إلى اللون الأحمر الزاهي  منذ ساعات قليلة. 

تفاصيل 

ومنذ انتشار صور الجدول المائي، بدأ مجلس مدينة برمنجهام تحقيقًا في هذه الظاهرة غير العادية.

ويدرس المحققون البيئيون التابعون للمجلس أيضًا سبب ظهور النهير ضمن مشاهد قد يتوقع شخص ما رؤيتها في نهاية العالم.

ونشرت جيلي بيرمنجهام، مستشارة المنطقة على موقع “X”: "علمت بالحادث الغريب في بيري كومون ميدوز وأقوم بالتحقيق فيه".

وأضاف ديفيد باركر، عضو مجلس محلي آخر: "ما هذا بحق الجحيم؟ يبدو الأمر وكأنه بداية فيلم رعب!.

وفي التفاصيل أيضًا، أكد متحدث باسم مجلس مدينة برمنجهام: “نحن على علم بتغير لون النهير في بيري كومون ميدوز ونود أن نؤكد للناس أننا نعمل مع الشركاء البيئيين الذين حققوا في الحادث، ونطلب من الزوار والأطفال والحيوانات الأليفة تجنب دخول الماء حتى تتبدد المادة”.

وورد أنه قد عادت المياه إلى حد كبير إلى وضعها الطبيعي مع استمرار ظهور بعض البقايا الحمراء في اتجاه مجرى النهير.

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جدول مائي يتحول إلى اللون الأحمر بشكل مفاجىء في بريطانيا  
جدول مائي يتحول إلى اللون الأحمر بشكل مفاجىء في بريطانيا 

 

 

 

جدول مائي اللون الاحمر مدينة برمنجهام نهاية الزمان برمنجهام

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