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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعلن نجاح جراحة الشناوي فى ألمانيا ويكشف تفاصيل وموعد عودته

الشناوي
الشناوي

اعلن النادي الاهلي عن نجاح العملية التي اجريت لحارس المرمى محمد الشناوي، والتي اجريت له في ألمانيا بمعرفة الخبير الألماني فلورين هاستر، والمتخصص في إصابات الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها الشناوي أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية.

وحرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، بالتنسيق الكامل مع د. محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، على الاطمئنان على نجاح العملية، والتحدث مع الطبيب الألماني وحارس الأهلي والمنتخب الذي شعر بالارتياح بعد العملية، خاصة بعدما تأكد أن فترة غيابه ثلاثة أشهر، يعود بعدها للمشاركة مع ناديه والمنتخب على كافة المستويات.


وتأهل منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، إلى دور ثمن النهائي كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف الرأس الأخضر الذى تصدر المجموعة برصيد 7 نقاط بعد انتهاء دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

 

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في اللقاء المرتقب بينهما في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، وكان المنتخبان قد تواجها سابقا في 12 مباراة منها 8 مباريات رسمية و4 ودية، فاز الفراعنة في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة وحسم التعادل 3 مباريات، وذلك قبل 
 

وحال تأهل منتخب مصر لربع نهائي كأس أمم أفريقيا سينتظر المنتخب الوطنى الفائز من مباراة غينيا الاستوائية وغينيا في دور ربع النهائي والمقرر لها 2 فبراير المقبل.

وتجرى مباراة النهائي يوم 11 فبراير المقبل، حال وصول المنتخب إلى النهائي في مواجهة الفائز من مواجهات "نيجيريا مع الكاميرون" و"أنجولا مع ناميبيا" و"الرأس الأخضر مع موريتانيا" و"المغرب مع جنوب أفريقيا".

 

الأهلى الأمم الأفريقية البرتغالي روي فيتوريا الدكتور أحمد جاب الله الكونغو الديمقراطية

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