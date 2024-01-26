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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ذات الوشاح الأزرق.. اكتشاف لوحة نادرة بعد اختفاء 100 عام

صدى البلد

عُثر على لوحة للفنان النمساوي غوستاف كليمت، والتي كانت مفقودة لمدة تقارب 100 عام، في فيينا.

تعود "صورة فراؤلين ليزر" إلى عائلة يهودية في النمسا وآخر ظهور علني لها كان في عام 1925.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، لم يكن مصيرها بعد ذلك واضحًا، ولكن عائلة المالكيين الحاليين تمتلك اللوحة منذ الستينيات.

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وتقدر دار المزاد "إم كينسكي" قيمة اللوحة بأكثر من 54 مليون دولار، ووصفت إعادة اكتشافها بأنها "حدث مثير".

 وقالت دار المزاد "إم كينسكي" في بيان إن "لوحة نادرة بهذا القدر من الندرة والأهمية الفنية والقيمة لم تكن متاحة في سوق الفن في وسط أوروبا منذ عقود".

سيتم عرض اللوحة في مزاد يوم 24 أبريل بالنيابة عن المالكين ووارثي عائلة ليزر، وذلك استنادًا إلى مبادئ واشنطن، الاتفاقية الدولية لإعادة الأعمال الفنية المسروقة من اليهود خلال الحرب العالمية الثانية إلى أحفاد أصحابها.

 قبل المزاد، سيتم عرض اللوحة في عدة مواقع دولية بما في ذلك المملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا وهونغ كونغ، وفقًا لدار المزاد. كانت اللوحة في السابق مملوكة لعائلة ليزر، وهم عائلة يهودية ثرية من رجال الأعمال في فيينا. 

وأفاد محامٍ فني بأنهم لم يجدوا حتى الآن أي دليل على أن العمل قد تم استيلاؤه أو سُرق قبل أو خلال الحرب العالمية الثانية.

حققت أعمال كليمت مبالغ ضخمة في المزادات في الماضي. فقد بيعت لوحته "سيدة بمروحة" مقابل 85.3 مليون جنيه إسترليني في يونيو، مما جعلها العمل الفني الأكثر قيمة تباع في المزاد في أوروبا.

اكتشاف لوحة الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الاتفاقية الدولية

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