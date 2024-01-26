الدواجن بـ68 جنيها اليوم.. ومفاجأة بشأن الأسعار في رمضان 2024

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن سعر العلف ارتفع في الفترة الأخيرة ووصل لـ 28 ألفا، بعد أن كان بـ 22 ألفا، وأن سعر الذرة بـ 18 ألفا، والصويا بـ 38 ألفا.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن سعر الدواجن في المزرعة بـ 68 جنيها، ولكن في الأسواق بـ 81، وأن سعر الدواجن في المزرعة لا تتناسب نهائيًا مع تكلفة الإنتاج.

ولفت إلى أن كل المدخلات لـ الثروة الداجنة ارتفعت، وأن هناك نقصا في الأمصال الخاصة بالدواجن، وأن الفترة المقبلة سترتفع الأسعار وتحديدًا قبل شهر رمضان.

وأوضح أن أسعار الدواجن سترتفع في شهر رمضان، وأنه لا يستطيع أن يقول أن السعر سيصل لـ 100 جنيه، ولكن الأسعار سترتفع.