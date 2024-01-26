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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعزيز الاستثمار في الفتيات.. ختام ورشة برنامج دوي بسفاجا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر من ورشة عمل ضمن برنامج المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" في مركز شباب أم الحويطات بمدينة سفاجا. تم خلال الورشة تسليم شهادات التقدير للمشاركين الذين أكملوا البرنامج بنجاح.

يهدف البرنامج إلى تنمية الأسرة المصرية، حيث يعتبر تمكين الفتيات جزءًا أساسيًا من ركائز قوة مصر الناعمة نحو بناء الجمهورية الجديدة، يعزز الاستثمار في الفتيات والمساواة بين الجنسين ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تم تنفيذ البرنامج من خلال عقد 40 حوارًا مجتمعيًا، حيث شارك 30 فردًا في كل حوار مجتمعي، لمدة يومين متتاليين. يهدف البرنامج إلى تحفيز المشاركة الفعالة وتعزيز التوعية حول قضايا تمكين الفتيات وتطوير قدراتهن.

إدارة البرلمان والتعليم المدني الأسرة المصرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشباب والرياضة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات المساواة بين الجنسين تعزيز التنمية الاقتصادية

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