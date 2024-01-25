تكريم موظفات وحدة القصير المشاركات في مبادرة "معًا.. لمستقبل رقمي"

كرّم إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، عددًا من موظفات الوحدة المحلية، تقديرًا لجهودهن ومشاركتهن الفاعلة في مبادرة "معًا.. لمستقبل رقمي"، التي أعدتها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 20 سبتمبر 2023.

وأكد رئيس مدينة القصير أهمية استراتيجية الدولة في التحول الرقمي، ودفع عجلة التنمية في الجهاز الإداري للدولة.

وشدد على أن هذا التحول سيسهم في تسريع عمليات تقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعّال، مشيرًا إلى جهود الوحدة المحلية في تسيير الأعمال وفقًا للقوانين.

وأشار رشاد إلى أن استمرار تحسين الأداء الرقمي يعتبر أمرًا حيويًا، مُؤكدًا على استمرار الوحدة المحلية في بذل الجهود لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين تقديم الخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن الخبر جاء خلال حفل تكريم أُقيم بحضور العديد من الشخصيات البارزة، حيث تم تسليط الضوء على دور الموظفات المشاركات وتفانيهن في دعم المبادرة الرقمية، وذلك في إطار استراتيجية تحسين الأداء الحكومي وتطوير الخدمات الإلكترونية.