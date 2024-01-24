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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين في البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي في مدينة الغردقة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي في المحافظة. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة المشروعات التي تم الإعلان عنها خلال احتفالات العيد القومي، وتهدف إلى تسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين وتوفير الوقت والجهد.

 

أكد اللواء عمرو حنفي خلال حفل الافتتاح على بدء التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي في جميع مدن المحافظة، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة ستسهم في تسريع إجراءات المواطنين من خلال مراكز خدمة العملاء، حيث يمكن تسجيل الطلبات إلكترونيًا ومتابعة الردود بشكل فوري. وأشار إلى تدريب 167 عاملًا في 46 إدارة على مدى 21 يومًا لتحقيق التشغيل الفعّال للمنظومة.

 

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن المواطنين يمكنهم الآن التعامل مع الخدمات من خلال المراكز التكنولوجية وإجراء عمليات السداد دون الحاجة إلى الانتقال إلى الجهات المعنية، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد جزءًا من مبادرة قومية تكاملية لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في مصر.

 

وأضاف أن منظومة التحول الرقمي ستسهم في تحسين تخطيط التنمية المستدامة، وستوفر متابعة فعّالة لتنفيذ القرارات الحكومية. وختم حديثه بالإشارة إلى دور وزارة المالية في مراقبة المنظومة على مستوى الجمهورية لضمان حقوق المواطنين.

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