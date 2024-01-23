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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح عدة مشروعات خلال العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر.. تفاصيل

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر

أكد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات القومية والسياحية في الذكرى الـ54 للعيد القومي للمحافظة. ومن بين هذه المشروعات، تسليم عقود أصحاب الورش والمحلات في مدينة الحرفيين، وافتتاح أكبر مصنع للقوارب واليخوت.

وأوضح حنفى أن المحافظة ستشهد إطلاق عدة مشروعات خلال الاحتفالات بالعيد القومي، منها الممشى السياحي الجديد شمال مدينة الغردقة والمرحلة الثالثة من الجزيرة الوسطى بطريق المطار، وتطوير طريق المطار. ومن المقرر أيضا افتتاح 3 مدارس جديدة بالغردقة، وتطوير مدرسة حسن كامل الإعدادية والثانوية.

 

وأضاف المحافظ أنه سيتم تسليم عقود أصحاب الورش والمحلات بمدينة الحرفيين، وافتتاح المركز التكنولوجي بالديوان العام، إلى جانب وضع حجر الأساس لمشروعات سياحية مهمة. في مدينة رأس غارب، سيتم إنشاء مجمع الخدمات بمنطقة خور رحمى وحديقة لذوى الاحتياجات الخاصة لجمعية الشبان المسلمين.

وأخيرًا، في مدينة سفاجا، ستشهد افتتاح أعمال المجزر الآلى الجديد وعدد من مشروعات التنمية بمدن الجنوب.

وفيما يتعلق بالمشروعات التي تمت بالمحافظة خلال السنوات الماضية، أشار حنفى إلى أن البحر الأحمر استفادت من مشروعات قومية كبيرة، منها مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، ومحطات تحلية المياه، وتطوير ميناء سفاجا ومطار الغردقة، وممشى رأس غارب، وميناء برانيس، ومشروعات خدمية وصرف صحي ورفع كفاءة البنية التحتية.

وفيما يتعلق بالتعامل مع مشكلات المواطنين، أكد حنفى على إجراء جولات دورية للاستماع إلى مشاكل المواطنين والتفاعل الفوري لحلها، بالإضافة إلى إصدار قرارات لتلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمات الأساسية.

مشروعات قومية افتتاح مشروعات سياحية العيد القومى البحر الأحمر تطوير المدارس المشروعات السكنية تحسين البنية التحتية

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