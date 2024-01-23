انطلاق قوافل علاجية لخدمة المجتمعات المحرومة في البحر الأحمر

تعتزم الوحدة الصحية المتنقلة "وحدة الأمل" بالتعاون مع الجهات الصحية المحلية في محافظة البحر الأحمر إطلاق قوافل علاجية تستهدف تقديم خدمات صحية متكاملة للمجتمعات النائية.

تنطلق القافلة يوم الخميس الأول من فبراير بمدينة القصير، وتستقر لمدة يومين قبل أن تنتقل يومي 3 و4 فبراير إلى قرية أبو رماد في جنوب مدينة حلايب.

وتشمل المراحل اللاحقة زيارات لقرى حدربه وأدالديت في الشلاتين، وتنتهي القافلات بزيارة وحدة الأمل بمدينة رأس غارب يومي 13 و14 فبراير. خلال هذه الجولة، سيتم إجراء فحوصات طبية مجانية وتقديم العلاج اللازم، بالإضافة إلى إجراءات تحاليل وأشعة، مع نقل الحالات الطبية الطارئة إلى أقرب مستشفى إذا لزم الأمر.

وتهدف القوافل إلى توفير خدمات الرعاية الصحية بشكل شامل، حيث سيتم أيضًا تقديم ندوات توعية وعلاجية للمجتمع المحلي. يبدأ الكشف الطبي على أهالي قرى حماطه وأبو غصون في مرسى علم في الأسبوع الثاني من فبراير، مع استمرار البرنامج في قرى أم الحويطات بسفاجا وضواحيها.