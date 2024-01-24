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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التطوير مستمر.. محافظ البحر الأحمر يفتتح المرحلة الأخيرة من الممشي السياحي بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر ، مساء اليوم  المرحلة الثالثة والأخيرة من أعمال إنشاء الممشى السياحى الجديد شمال مدينة الغردقة ، حيث تم الانتهاء من جميع الإنشاءات وأعمال المرافق والبنية التحتية من خطوط كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من المرافق التي تمت بالممشي ، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية من ملاك الفنادق والقرى السياحية بشمال الاحياء .

وعقب الافتتاح أشاد المحافظ  بالأعمال التي تمت بالممشى السياحي الجديد ، مشيرا إلى انه يضم مساحات خضراء ومظلات حضارية ومكان انتظار للسيارات.

ولفت إلى أن الممشي الجديد يعد متنفساً ومتنزهاً لأهالى شمال المدينة ونزلاء الفنادق المتواجدين بالمنطقة ، موضحاً أن طول الممشي بعد الانتهاء من جميع المراحل يمتد لاكثر من 6 كيلو متر .

وفي ذات السياق أكد المحافظ أن  الممشى الجديد يعد مزاراً سياحياً ومكاناً لممارسة رياضة المشى وركوب الدراجات الهوائية ، واستراحة للأهالي والسياح ، بجانب المساحات الخضراء الرائعة  ، بالإضافة إلى الإضاءة المميزة الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة  ، مشيرا ان هذا الممشي يعد أحدث مشروع سياحي فى الغردقة ، يتيح لمن يسير عليه مشاهدة المعالم السياحية والترفيهية والاستمتاع بها وتكوين صورة ذهنية وبصرية جميلة عن مدينة الغردقة الساحرة .

ومن ناحية أخري أكد المحافظ أن هذا الممشي ساهم في توفير العديد من فرص العمل ، بداية من أعمال الإنشاءات التي تمت به الي جانب المحلات والبازارات السياحية التي تم انشاؤها بطول الممشى السياحي والتي يبلغ عددها 70 محل تجاري  .

حضر الافتتاح اللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة ، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، والاستاذ كمال سليمان السكرتير العام المساعد  واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ، واللواء احمد مهدي رئيس حي شمال ، واللواء محمد صلاح  رئيس حي جنوب بالإضافة الي عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياحية بالمحافظة 

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