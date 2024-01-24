التطوير مستمر.. محافظ البحر الأحمر يفتتح المرحلة الأخيرة من الممشي السياحي بالغردقة

افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر ، مساء اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة من أعمال إنشاء الممشى السياحى الجديد شمال مدينة الغردقة ، حيث تم الانتهاء من جميع الإنشاءات وأعمال المرافق والبنية التحتية من خطوط كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من المرافق التي تمت بالممشي ، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية من ملاك الفنادق والقرى السياحية بشمال الاحياء .

وعقب الافتتاح أشاد المحافظ بالأعمال التي تمت بالممشى السياحي الجديد ، مشيرا إلى انه يضم مساحات خضراء ومظلات حضارية ومكان انتظار للسيارات.

ولفت إلى أن الممشي الجديد يعد متنفساً ومتنزهاً لأهالى شمال المدينة ونزلاء الفنادق المتواجدين بالمنطقة ، موضحاً أن طول الممشي بعد الانتهاء من جميع المراحل يمتد لاكثر من 6 كيلو متر .

وفي ذات السياق أكد المحافظ أن الممشى الجديد يعد مزاراً سياحياً ومكاناً لممارسة رياضة المشى وركوب الدراجات الهوائية ، واستراحة للأهالي والسياح ، بجانب المساحات الخضراء الرائعة ، بالإضافة إلى الإضاءة المميزة الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة ، مشيرا ان هذا الممشي يعد أحدث مشروع سياحي فى الغردقة ، يتيح لمن يسير عليه مشاهدة المعالم السياحية والترفيهية والاستمتاع بها وتكوين صورة ذهنية وبصرية جميلة عن مدينة الغردقة الساحرة .

ومن ناحية أخري أكد المحافظ أن هذا الممشي ساهم في توفير العديد من فرص العمل ، بداية من أعمال الإنشاءات التي تمت به الي جانب المحلات والبازارات السياحية التي تم انشاؤها بطول الممشى السياحي والتي يبلغ عددها 70 محل تجاري .

حضر الافتتاح اللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة ، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، والاستاذ كمال سليمان السكرتير العام المساعد واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ، واللواء احمد مهدي رئيس حي شمال ، واللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب بالإضافة الي عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياحية بالمحافظة