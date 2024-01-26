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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثمان طالب فارق الحياة أثناء صيد الأسماك بسوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان طالب في نهاية العقد الثاني من العُمر، كانت قد انتهت حياته صعقاً بالكهرباء، وذلك أثناء محاولته مد سلك كهرباء بمصباح من مسكنه لإنارة ترعة الجبل المجاورة له؛ من أجل صيد الأسماك دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده انتهاء حياة طالب صعقاً بالكهرباء بجوار ترعة الجبل دائرة المركز.

صيد الأسماك ينهي حياة طالب صعقاً بالكهرباء في سوهاج

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وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعو (حسن ا.س.ح- 17 سنة- طالب- ويقيم دائرة المركز)، وأفاد والده المدعو (السعودي س.ح- 53 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بأنه أثناء قيام نجله المذكور بممارسة صيد الأسماك بترعة الجبل المجاورة لمسكنه وحال قيامه بمد سلك كهرباء بمصباح من مسكنه لإنارة الترعة لامست يداه السلك؛ ما أدى لصعقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود  إصابات ظاهرية وان سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثمان.

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