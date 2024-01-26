بالآلاف.. جيش الاحتلال يعلن حصيلة ضحايا جنوده منذ بداية العدوان على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية العدوان على غزة إلى 2748 ومنذ بدء التوغل البري إلى 1258 مصابا.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه مازال هناك 396 ضابطا وجنديا يعالجون في المستشفيات من بينهم 38 مصابون بجروح خطيرة.

وفي وقت سابق اليوم، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسقوط 38 ضابطا وجنديا مصابا خلال المعارك بقطاع غزة في الساعات الماضية.

وعلى الجانب الاخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 26083 شهيداً منذ 7 أكتوبر.

وأشارت صحة غزة إلى أن عدد المصابين جراء غارت الاحتلال المتواصلة على القطاع وصل إلى 64487 مصابا.

وقالت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيدًا و377 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى سقوط 70 شهيدا على الأقل في قصف إسرائيلي على مدينتي رفح وخان يونس خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقاً للإعلام الحكومي في القطاع، فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل على ساكنيها في بلدة الزوايدة والنصيرات ومناطق التفاح والزيتون وتل الهوى ومخيم الشاطئ وجبالي، ما أودى بحياة أكثر من 150 ضحية، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالمتفجرات أكثر من 50 مبنى ومنزلاً في مدينة خان يونس ومخيمها الغربي، وشرد عشرات آلاف النازحين تحت القصف وإطلاق الرصاص، فيما نقلت عن شهود قولهم إن قناصة الجيش تعتلي بنايات سكنية في حي الأمل غربي خان يونس، وتطلق النار على كل جسم متحرك، وتواصل حصار مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر.