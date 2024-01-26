أونروا: الوضع الإنساني بقطاع غزة متدهور ومروع

أكد مدير شؤون أونروا بالضفة الغربية للقاهرة الإخبارية، أن ️الوضع الإنساني بقطاع غزة متدهور ومروع، وأنه لم ير هذا المستوى من الدمار من قبل في تلك المنطقة الصغيرة.



وأضاف مدير شؤون أونروا بالضفة الغربية، أن هناك حراك تجاري قليل ومحدود في قطاع غزة وانهيار تام للوضع الاقتصادي، وأن العمليات الجراحية بمستشفيات غزة تجرى دون تخدير والوضع الصحي في انهيار تام.



ولفت إلى أنه يجب نزع المواد المتفجرة من قطاع غزة وإصلاح مرافق المياه حتى نتجنب تدهور الوضع أكثر من ذلك، ليس لدينا عدد كاف من الخبراء في غزة بعد تهجير معظم أفراد طاقمنا وفقدان نحو 150 منهم، ولا يوجد مكان آمن في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر.



