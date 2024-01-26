البعثة الأممية لحقوق الإنسان: لابد من تدخل القوى العظمى للضغط على إسرائيل

أكد الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أنه لا بد من تدخلات لقوى عظمى للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف سعيد، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في جرائمها ولن تنصاع لقرارات الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن الأزمة ستطول لا سيما بعد دعم الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي بالمعدات العسكرية.

إسرائيل تواجه أزمة داخلية

وأوضح، ان إسرائيل تواجه أزمة داخلية وأظن أن الاحتلال لن يصغي إلى قرارات محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن خضوع إسرائيل للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية انتصار للدولة الفلسطينية.