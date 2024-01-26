وزير الأوقاف: الحر الشريف يفتدي وطنه بماله ونفسه وأعز ما يملك

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدفاع عن الأوطان من صميم مقاصد الأديان، والشهادة في سبيلها من أعلى درجات النبل والشهادة.

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة اليوم، من مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، أن الدفاع عن الأوطان عز وشرف، ووسام وتاج عظيم على رأس المدافعين عنه، فالحر الشريف يفتدي وطنه بماله ونفسه وأعز ما يملك، ومن لا خير لوطنه فيه فلا خير فيه أصلا.

وأشار إلى أن الدفاع عن الأوطان في الأوقات العادية، التي لا يتعرض فيها أمن الوطن للمخاطر، يكون واجب كفاية، ويتعين على من يقومون به أو يكلفون به.

وأكد أن الدفاع عن الأوطان، عندما تتعرض البلاد أو أمنها أو مصالحها أو حدودها للخطر، يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني، أي على أهل البلد جميعا، وعلى كل من يطلب منهم أو يندب أو يكلف بمهمة في أي مكان للدفاع عن وطنه.

وأوضح، أن الدفاع عن الأوطان يشمل الجنود المرابطون على الحدود للحفاظ على الأمن القومي للبلاد، وكذلك من يحافظون على أمنها الداخلي، سواء بالقضاء على الإرهاب أو تجار المخدرات أو كشف الخونة والعملاء.