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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مهيب عبد الهادي ناعيا العامري فاروق: رحم الله الوزير

صدى البلد

نعي الإعلامي مهيب عبد الهادي العامري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي الذي وافته المنية صباح اليوم.

 

وكتب مهيب عبد الهادي: "رحم الله الوزير العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق.. انا لله وانا اليه راجعون".

 

تشيع عصر اليوم الجمعة، جنازة العامري فاروق العامري وزير الرياضة الأسبق نائب رئيس النادي الأهلي، الذي وافتهالمنية قبل قليل، عن عمر يناهز 53 عاما بعد صراع مع المرض لمدة 80 يوما.

وبحسب ما أعلنه شقيق العامري فاروق، الدكتور خالد العامري عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ونقيب الأطباءالبيطريين سابقا، فإن صلاة الجنازة سوف تقام على العامري فاروق، بمسجد الشرطة بأكتوبر أمام هايبر وان بعد صلاةالعصر".

 

ونعى “خالد العامري”، شقيقه في تدوينه على حسابه الشخصي “فيسبوك”، قائلا: مصاب آل العامري .. بنفوسراضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة محتسبين صابرين أنعي أخي الغالي : الشريف/العامري فاروق العامري
وزير الرياضة الأسبق/نائب رئيس النادي الأهلي عن عمر ٥٣ عاما بعد صراع من المرض لمدة ٨٠ يوما 
سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب او حساب او عتاب".
 

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