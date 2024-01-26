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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محكمة العدل الدولية: اتفاقية منع الإبادة توجب حماية الفلسطينيين

صدى البلد

قالت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأميركية جوان دونوغو، إنّ الفلسطينيين مجموعة يجب حمايتها وفقا للمادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة.

وأضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، وأذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية": "الفلسطينيون في قطاع غزة يبلغ عددهم نحو مليوني شخص، والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر أدت إلى عدد كبير من الوفيات والإصابات والدمار الشامل للبيوت والتهجير القسري للغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني وتدمير البنية التحتية المدنية".

وتابعت: "أكثر من 25 ألف فلسطيني توفوا وهناك أكثر من 66 ألف إصابة وأكثر من 300 ألف بيت تم تدميره و 1.7 مليون شخص تم تهجيره".

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