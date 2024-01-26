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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ألمانيا تريد تحسين صورتها أمام العالم بدفاعها عن حقوق الإنسان في غزة

غزة
غزة

قال عربي مرزوق، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في برلين، إن ألمانيا بجانب الولايات المتحدة الأمريكية هي واحدة من أكثر الدول الداعمة لإسرائيل بشكل عام، وكانت برلين موقفها واضح فيما يحدث في محكمة العدل الدولية ودعم الموقف الإسرائيلي بشكل كامل، بجانب طلبات التسليح التي طالبت بها إسرائيل لألمانيا وسمحت لها منذ عملية 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف "مرزوق"، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "جولة المراسلين"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي حساني بشير، أن التصريحات التي تخرج أحيانا من وزارة الخارجية الألمانية معبرة عن رأي الحكومة الألمانية تخرج فقط عن وزيرة الخارجية الألمانية، بحسب بعض المحللين هي إحداث توازن، دون رد من الحكومة الإسرائيلية أو التزام.

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية على لسان وزيرة الخارجية أن تحدث توازن حتى لا تفقد الشرق الأوسط وعلاقتها بهذه الدول، وصورة ألمانيا الديمقراطية وحقوق الإنسان أمام العالم، ومن الملاحظ أنه لا توجد تصريحات كثيرة تخرج من الحكومة الألمانية على لسان المستشار الألماني أولاف شولتس حول ما يجري في غزة بشكل عام.

وأوضح أنه لا يوجد رد فعل من الحكومة الإسرائيلي من الطلبات الألمانية أو تصريحاتها بشأن ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وعمليات القصف العشوائي وما حدث في خان يونس.

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