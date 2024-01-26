وفد من طلبة الكلية الإكليريكية في زيارة لـ معرض القاهرة للكتاب

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، وفدًا من طلبة الكلية الإكليريكية بدير السيدة العذراء (المحرق)، برفقة الراهب القس أرساني المحرقي المشرف الروحي على الكلية، الذين جاءوا إلى القاهرة في رحلة لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار الأنشطة الثقافية للكلية.

قدم المشرف الروحي على الكلية عرضًا لأنشطة الكلية وطلابها خلال الفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ثم ألقى قداسة البابا كلمة عن "العام الجديد" واستمع لأسلتهم وأجابهم عليها.

وفي الختام قدم لهم بعض الهدايا والتقطوا صورًا تذكارية مع قداسة البابا.

حضر اللقاء الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس والراهب القس ياكوبوس الأنبا بيشوي المشرف الروحي عليها.