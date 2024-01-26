الأخ الغالي قمة الاحترام| أحمد فهمي ينعى العامري فاروق

نعى الفنان أحمد فهمي وزير الشباب والرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق الذي وافته المنية اليوم.

وكتب فهمي عبر حسابه علي "x":" البقاء لله في وفاة الأخ الغالي العامري فاروق كان نعم الشخص قمة في الاحترام والادب رحمة الله علي الفقيد ويلهم اهله الصبر والسلوان نسالكم الفاتحة."

كان العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة منذ فترة طويلة وتم نقله إلى مستشفى المعلمين، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وخضع لعملية جراحية دقيقة في المخ.