ميدو: خالص العزاء لأسرة النادي الأهلي في وفاة العامري فاروق

نعى أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، العامري فاروق وزير الشباب والرياضة الأسبق نائب رئيس النادي الأهلي، الذي وافته المنية اليوم.

وكتب ميدو عبر حسابه علي "x": "خالص العزاء لأسرة النادي الأهلي وعائلة المغفور له بإذن الله الأستاذ العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي".

كان العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة منذ فترة طويلة وتم نقله إلى مستشفى المعلمين، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وخضع لعملية جراحية دقيقة في المخ.