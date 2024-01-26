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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المستشار نبيل عبد السلام يعلن خوض انتخابات المحامين على منصب النقيب

صدى البلد

أعلن المستشار نبيل عبد السلام،
المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ومحاكم الجنايات،
ومقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة النقابات الفرعية بالنقابة العامة سابقاً، عن ترشحه رسميا في انتخابات نقابة المحامين المقبلة على منصب النقيب.

وقال المستشار نبيل عبد السلام: "إيماءاً إلى ما تقرر باجتماع مجلس نقابة المحامين، الخميس 18 يناير 2024 بشأن فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين.. ويقيناً بالله متوكلاً عليه سبحانه وتعالى، واثقاً في وعي وضمير الجمعية العمومية لأخواتي وأبنائي محامين مصر الشرفاء، فقد قررت الترشح لمنصب النقيب العام للمحامين، وإنه إضافة لتجربة وخبرة معتبرة في مهنة المحاماة ومسيرة العمل النقابي، ومعايشة يومية لواقع المهنة وأحوال المحامين، فقد جاء قرار الترشح على خلفية نقاشات مطولة ولقاءات ميدانية عديدة مع جموع غفيرة من الزملاء  بشتى محافظات مصر، حول مطالبهم العاجلة الملحة، في حياة آمنة مطمئنة ومعاملة كريمة، بما يليق بهم وبرسالتهم السامية، في الدفاع عن الحق والعدل.

وتابع: "وإني إذ أعلن من خلال منبركم الإعلامي لإخواتي وأبنائي جموع المحامين عن قرار ترشحي لمنصب "النقيب العام"، فإنه خلال أيام قليلة سيكون تحت سمعهم وبصرهم عبر عدة وسائل "برنامجي الانتخابي" مفصلاً ومحدداً وواقعياً مبدأه لسان حال مطالبهم، ومنتهاه إلى صالحهم وما يطمحون إليه من حقوق مشروعة "مسكناً وعلاجاً ومعاشاً وارتقاءاً بالمهنة وتطويراً لمهارات أبنائها وحفظاً وصيانة لكرامتهم".. مستعيناً بالله على تنفيذ هذا البرنامج، ثم وعي زملائي وأبنائي المحامين ورقابتهم وجهدهم وإخلاصهم لمهنتنا السامية ولصالح نقابتنا بيت المحامين وحصنهم الحصين".

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