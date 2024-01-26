بالابتهالات والأناشيد الدينية.. طلاب الأزهر يواصلون الإبداع في معرض الكتاب

أدى طلاب وطالبات منطقة بني سويف الأزهرية، اليوم الجمعة، بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مجموعة من الفقرات الإنشادية والابتهالات الدينية وفنون إلقاء القصائد الشعرية، التي جذبت رواد جناح الأزهر، حيث تفاعلوا معها بإنشاد وترديد البعض منها.

جاءت الأناشيد والابتهالات ممزوجة بأداء إبداعي وأصوات عذبة جذبت رواد جناح الأزهر الشريف، حيث لاقت أنشودة "أنا أزهري والعمامة تاجي" وأنشودة "عليك سلام الله"، وأنشودة "ياصلاة الزين على نبينا" وابتهال "الليل أقبل والوجود سكون"، وغيرها من الأناشيد والابتهالات، استحسانا من الجمهور الذي تفاعل مع الطلاب.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.