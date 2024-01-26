عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالابتهالات والأناشيد الدينية.. طلاب الأزهر يواصلون الإبداع في معرض الكتاب

الازهر الشريف
الازهر الشريف

أدى طلاب وطالبات منطقة بني سويف الأزهرية، اليوم الجمعة، بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مجموعة من الفقرات الإنشادية والابتهالات الدينية وفنون إلقاء القصائد الشعرية، التي جذبت رواد جناح الأزهر، حيث تفاعلوا معها بإنشاد وترديد البعض منها.

جاءت الأناشيد والابتهالات ممزوجة بأداء إبداعي وأصوات عذبة جذبت رواد جناح الأزهر الشريف، حيث لاقت أنشودة "أنا أزهري والعمامة تاجي" وأنشودة "عليك سلام الله"، وأنشودة "ياصلاة الزين على نبينا" وابتهال "الليل أقبل والوجود سكون"، وغيرها من الأناشيد والابتهالات، استحسانا من الجمهور الذي تفاعل مع الطلاب.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

الخطة الجديدة بدأت| تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل الجدول وعدد ساعات الانقطاع

ترشيحاتنا

أمطار وانخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

السيسي يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا سبل إنهاء الحرب في غزة

ميسي في مواجهة فريق سعودي.. موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي الأمريكي

هاتفيا.. السيسي لرئيسة وزراء إيطاليا: استمرار حرب غزة له تداعيات كبيرة أمن الإقليم

لماذا سميت خطبة الحاجة بهذا الاسم؟.. علي جمعة يوضح سنة منسية

بالأسعار .. ما هي أرخص 5 سيارات "زيرو" في السوق المصري ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيج اللافت.. شمس الكويتية تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بالأدوية وعادات يومية .. إليك علاج النقرس

بعد وفاته.. ما هي آلية اختيار بديل العامري فاروق في مجلس الأهلي؟

طريقة عمل قوالب الكفته بالبطاطس| جديدة وغير تقليدية

فيديو

مش هتكمل .. جنات تكشف عن موقفها من المشاركة فى حفلات موسم الرياض |فيديو

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ