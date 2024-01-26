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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل قصف محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس

قصف
قصف

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، أن القصف المدفعي للاحتلال الإسرائيلي مستمر بمحيط مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بجانب سماع أصوات اشتباكات؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، عن نفاد تام للطعام وأدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي نتيجة الحصار الإسرائيلي لليوم الخامس، وأكدت الصحة الفلسطينية، أن 150 كادرًا صحيًا و350 مريضًا ومئات الأسر النازحة بمجمع ناصر في ظروف كارثية من التجويع والاستهداف.

كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26083 شهيدًا و64487 مصابًا منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلنت الصحة الفلسطينية بأن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة جديدة في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيدًا و377 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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