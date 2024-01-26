تصريح مفاجئ من وزيرة الخارجية الألمانية بشأن قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل

أدلت قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، بتصريح مفاجئ بشأن قرار محكمة العدل الدولية، الذي دعا إسرائيل لاتخاذ كافة التدابير لوقف عدوانها على غزة، وهو أمر يتناقض مع دفاع برلين من قبل عن تل أبيب بعدما توجهت جنوب أفريقيا ضد الدولة العبرية بدعوى في المحكمة.

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة إن إسرائيل "يجب أن تلتزم" بحكم محكمة العدل الدولية، ولكنها تقول أيضاً إن حماس بحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين لديها.

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية: "لم تبت محكمة العدل الدولية في القضية الرئيسية، لكنها أمرت باتخاذ تدابير مؤقتة في إجراءات الحماية القانونية المؤقتة"، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وتابعت "لكنها ملزمة أيضًا بموجب القانون الدولي، ويجب على إسرائيل أن تلتزم بذلك”.

وأشارت بيربوك إلى أنه: "في الوقت نفسه، أوضحت المحكمة أن تصرفات إسرائيل في غزة تأتي في أعقاب الهحوم الذي وقع في 7 أكتوبر، وذكرت بأن حماس ملزمة أيضًا بالقانون الإنساني الدولي ويجب عليها في النهاية إطلاق سراح جميع الرهائن"، مضيفة "سندعم هذا بكل قوتنا، وكذلك الإجراء الذي أمرت به إسرائيل للسماح بشكل عاجل بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".