عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريح مفاجئ من وزيرة الخارجية الألمانية بشأن قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

أدلت قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، بتصريح مفاجئ بشأن قرار محكمة العدل الدولية، الذي دعا إسرائيل لاتخاذ كافة التدابير لوقف عدوانها على غزة، وهو أمر يتناقض مع دفاع برلين من قبل عن تل أبيب بعدما توجهت جنوب أفريقيا ضد الدولة العبرية بدعوى في المحكمة.

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة إن إسرائيل "يجب أن تلتزم" بحكم محكمة العدل الدولية، ولكنها تقول أيضاً إن حماس بحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين لديها.

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية: "لم تبت محكمة العدل الدولية في القضية الرئيسية، لكنها أمرت باتخاذ تدابير مؤقتة في إجراءات الحماية القانونية المؤقتة"، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس". 

وتابعت "لكنها ملزمة أيضًا بموجب القانون الدولي، ويجب على إسرائيل أن تلتزم بذلك”.

وأشارت بيربوك إلى أنه: "في الوقت نفسه، أوضحت المحكمة أن تصرفات إسرائيل في غزة تأتي في أعقاب الهحوم الذي وقع في 7 أكتوبر، وذكرت بأن حماس ملزمة أيضًا بالقانون الإنساني الدولي ويجب عليها في النهاية إطلاق سراح جميع الرهائن"، مضيفة "سندعم هذا بكل قوتنا، وكذلك الإجراء الذي أمرت به إسرائيل للسماح بشكل عاجل بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وزيرة الخارجية الألمانية محكمة العدل الدولية قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل آنالينا بيربوك جنوب افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

أزمة في المنتخب.. فيتوريا يبحث عن بديل إمام عاشور قبل مباراة الكونغو

مفاجأة.. رضا عبد العال يكشف تفاصيل مثيرة عن إصابة الشناوي

العربية اتعجنت.. مصرع 7 مصريين في حادث سير بليبيا

ترشيحاتنا

سعر أرخص سيارات تويوتا في السوق المصري

البيت الأبيض: بايدن ناقش مع السيسي الأوضاع في غزة وإطلاق سراح الرهائن

رسميا.. مصر والجزائر وتونس وكاب فيردي وغينيا يتأهلون إلى مونديال اليد

مفيد شهاب : قرار محكمة العدل تاريخي .. واستند بحسم لقواعد القانون الدولي

أتلتيكو مدريد يصطدم بقاهر برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أرخص موبايل سامسونج في السوق بمواصفات جبارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير سلق اللحمة.. استخدامات غير معروفة لنواة البلح

سعر فستان أنغام في الرياض يثير ضجة| رقم خرافي

ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بهذه الإطلالة| شاهد

مفاجأة للجمهور.. قناة مفتوحة بالنايل سات تنقل مباراة مصر والكونغو بدور الـ16

فيديو

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

منى زكي عن تأخير طرح فيلم الرحلة 404: «بقيت مِنَحَّسَة».. فيديو

لا نتمنى تكرارها.. الجمهور يهاجم ليلى زاهر وهشام جمال بسبب أمور بسيطة

مش هتكمل .. جنات تكشف عن موقفها من المشاركة فى حفلات موسم الرياض |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ