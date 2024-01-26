مفاجأة حرب أكتوبر | اللواء سمير فرج يحكي قصة مناظرته مع شارون

قال اللواء سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي أثناء محاضرتي ومناقشتي للكناب بالمعرض الدولي للكتاب كان أغلب الحضور من الشباب الذي جاء ليعرف تاريخ بلده العظيم ، فكان هناك تساؤلات رائعة وتبادل للحوارات بيننا وهذا أروع شيء بالمعرض هذا العام ، في شهر اكتوبر الماضي حاضرت عن حرب أكنوبر بـ 24 جامعة مصرية وكانت رغبة ووعي الشباب وتفاعلهم اثناء هذة المحاضرات غاية في الروعة والرقي.

وأضاف فرج خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في معرض الكتاب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة ، أثناء مناظرتي مع أيريل شارون بعد انتهاء الحرب بمعهد الدراسات الاستراتيجية بلندن سألته عن مفاجأة حرب أكتوبر بالنسبة لهم هل هي بسبب هجومهم في يوم عيد الغفران أم هجومهم في وقت الظهيرة أم التنسيق مع الجانب السوري أم أنهم أغلقوا مضيق باب المندب، فأجابهم بأن مفاجأتهم الحقيقية كانت تتمثل في الجندي المصري وثقافته، فكان هناك جيش جديد متعلم غير الذي رأيناه في 1967، فجيشنا منذ وقتها جيشا متعلما دارسا آليات واستراتيجيات الحروب وآليات استخدام أسلحته وكيفية تطويرها، فكل دبابة بالجيش المصري يعمل عليها 4 من المهندسين العسكريين الدارسين لملاحقة تطور الأسلحة الحديثة.