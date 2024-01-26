بسمة وهبة: جلسة محكمة العدل الدولية اليوم تاريخية.. وما صدر عنها «توصيات»

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن جلسة محكمة العدل الدولية اليوم لم ينتج عنها صدور أحكام قضائية، ولكن توصيات وإثبات حق المحكمة قبول الدعوى أو رفضها.

وأضافت "وهبة"، خلال حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "المحكمة أعلنت النهاردة أنها مختصة بهذه القضية، وهذا حدث تاريخي، لأن قبول هذه المحكمة تلك القضية ضد جرائم إسرائيل؛ أمر مهم للغاية".

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة: "قرارات اليوم تعني أن المحكمة ستنظر في كل تفاصيل القضية، وبإذن الله ستصدر أحكاما فيها، حيث ألزمت إسرائيل باتخاذ الإجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهو ما يعني اعتراف من المحكمة بأن الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".

وذكرت بسمة وهبة، أن المحكمة ألزمت إسرائيل باتخاذ كل التدابير لمنع التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما يعني أن المحكمة اعترفت بأن ثمّة تحريضا على قتل الفلسطينيين.

