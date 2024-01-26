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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب مباراة الكونغو | منشور مثير من خالد الغندور يخص إمام عاشور

خالد الغندور
خالد الغندور

يبحث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن بديل لتعويض إمام عاشور نجم خط وسط منتخب مصر، خلال مباراة الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكتب خالد الغندور نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "من يستطيع تعويض مكان امام عاشور في وسط الملعب يوم الأحد ان شاء الله".

ويلتقي منتخب مصر مع جمهورية الكونغو، في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأحد، على ملعب لاورينت بوكو، ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا 2023.

إمام عاشور يحتاج لفترة من الوقت للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مران المنتخب الأخير.

 

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