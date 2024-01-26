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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير العدل الفلسطيني يطالب بـ طرد إسرائيل من عضوية الأمم المتحدة

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

طالب وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم لوقف الحرب العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية قرارات محكمة العدل الدولية.

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لصالح إسرائيل .. مفاجأة بشأن قرار محكمة العدل الدولية


وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن القرارات بمثابة تدابير مؤقتة وتتمتع بقيمة قانونية.

وتابع:"اليوم، يوم قانوني عالمي للشعب الفلسطيني وشعوب العالم أجمع التي تناضل، ومثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، هذا بحد ذاته صفع للفكر والاحتلال الصهيوني، وغالبية الطلبات التي تقدمت دولة جنوب إفريقيا، تم النظر لها".

وذكر أنه من الممكن دعوة مجلس الأمن استنادًا إلى قرارات محكمة العدل الدولية لوقف القتال.


وطالب وزير العدل الفلسطيني، بطرد إسرائيل من عضوية الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن وقف العدوان الإسرائيلي مسئولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

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