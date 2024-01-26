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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: حكم العدل الدولية "إجرائى" وليس موضوعيا

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن قرار محكمة العدل الدولية اليوم إنجاز وخطوة مهمة، ولكنه مجرد إجراءات وقتية حمائية.

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وأضاف المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن هناك توقع بإجراء وقتي لوقف إطلاق النار، ولكن لم يحدث ذلك.

وذكر أن المحكمة لا تتدخل في موضوعات وقف إطلاق النار، ولكنها تتخذ إجراءات وقتية حمائية، للحفاظ على الأوضاع لحين النظر في القضايا بموضوعية، وما حديث حكم إجرائى لوقت معين، لمنع تدهور الأوضاع وارتكاب جرائم إضافية، لحين النظر للناحية الموضوعية.

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