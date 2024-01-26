استشهاد لاعبين| منسق منتخب فلسطين : واجهنا صعوبات عديدة قبل كأس آسيا

قال أحمد الرجوب، المنسق الإعلامي لمنتخب فلسطين، إن المنتخب الفلسطيني واجه صعوبات عديدة في بطولة كأس آسيا، في ضوء توقف الدوري منذ فترة طويلة، فضلا عن صعوبة في التجمع أو صعوبة في المعسكرات الخارجية، علاوة على أن بعض اللاعبين استشهدوا وكذلك مساعد مدرب المنتخب الأولمبي.

فلسطين حققت إنجاز تاريخي في كأس آسيا

وأضاف "الرجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن منتخب فلسطين تأهل بعزيمة الفدائي لملمة الجراح والظهور بمستوى يليق بالمنتخب الفلسطيني والشعب الفلسطيني وتضحياته التي تتجلى بكل الميادين في هذه الفترة.

وتابع، أن المنتخب الفلسطيني حقق إنجاز تاريخي بالتأهل لدور الـ 16 من كأس آسيا من خلال الفوز على هونج كونج، وسط سعادة كبيرة من الشعب الفلسطيني، موضحا أن عزيمة الرجال كانت تكمن في استمداد القوة من الشعب الفلسطيني والعمل على رسم البسمة على وجوه الشعب، "بعض اللاعبين أهاليهم في قطاع غزة.

واستكمل أن بعض اللاعبين لا يعرفون أي شيء عن أهلهم منذ 10 أيام، وهو أمر كان صعبا للغاية على اللاعبين الذين تركوا أهلهم تحت القصف في قطاع غزة.